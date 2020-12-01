مروة نصر تكتب: إزاي تعرف إنك في علاقة توأم شعلة

دايما بتسئل السؤال ده: ازاي أعرف اني ف علاقة توأم شعلة حقيقية او لا..









هنا هوضح أقوي الصفات اللي هتساعدك على اكتشاف ان كنت في علاقة توأم شعلة...









1. تشعر بانجذاب رهيب لتوأمك من اول مرة تشوفه او تتكلم معاه ، انجذاب غير مبرر ومن اول لقاء بتحس كأنك تعرفه من زمان ...





2. توأم الشعله طرفين هارب ومطارد طرف بيهرب بدون اي اسباب واضحة، وطرف بيطارد لحد ما يتعب ويسلم ويدخل المطارد ف الليالي السوداء اللي ممكن تؤدى بيه للاكتئاب وبتكون ليالي متعبه مش بيقدر حتي النوم فيها ، وبعدها بيدخل الهارب هو كمان الليالي السوداء بسبب شدة شوقه وحبه لتوأمه علشان كدة بيتخلي عن هروبه ويرجع تاني حتي لو لفترة صغيرة ...









3. الهارب دائم الدخول و الخروج في حياة المطارد، علاقة كر و فر (اون، اوف) بيتبادلوا فيها الادوار بين الهارب والمطارد، مرة يكون معاك وشويه يخرج من حياتك، بس خليك على ثقه مش بيخرج لغياب الحب بالعكس هو بيخرج بسبب العوائق اللي في العلاقة...









4. توأم الشعله أكبر تجسيد لـ اليين/ اليانغ طاقتي الكون ، بيمثلوا ( الشمس والقمر ،الارض والسماء ) بيكملوا بعض ، اليانغ بيكون فاقد الحب لنفسه ولكنه يثق بنفسه كتير واليين فاقد الثقة فى نفسه ولكنه يحب نفسه جدااا ...









5. بيغير مسار حياتك وبيجدد رؤيتك للحياه ، بمجرد دخوله حياتك بتحصلك تحولات غريبه مستحيل كنت تتوقع انها تحصلك ابدا، بتلاقي نفسك وبتعرف مشاعرك الحقيقيه وبتكتشف إن وجوده معاك بيخليك تعرف وتشوف العلاقات السامه والاختيارات الخطأ اللي حواليك على حقيقتهم ...









6. رغم الحب و الشغف إلا أن كتر الكر والفر هيخليك تحس بالقلق والشك والحيرة و تبدأ تسأل نفسك إذا كان الحب دا حقيقي أو لا ،رغم انه أصدق واعمق حب هتقابله في حياتك ومهما حاولت تدخل في علاقات صعب تقدر تكمل فيها او مستحيل تنسي توأمك بالعكس ديما هيكون في بالك وقلبك ...









7. توأم الشعلة طريقهم صعب لانهم بيلتقوا في وقت غير مناسب او بيكون بينهم عوائق تخص عادات المجتمع زى فرق كبير بينهم في السن او المستوي الاجتماعي او اختلاف في الديانات او انهم في علاقات زواج او ارتباط تانيه وبتكون علاقات سامة مستنزفة للطاقة...









8. توأم الشعلة مش مجرد عشاق هما دواء لبعض ، توأمك هو الملجأ والوطن غير كل الناس اللي حواليك ، الرابط اللي يجمعهم رابط روحي عميق، بيربط أرواحهم ببعض ، علشان كدة مستحيل ان نقتصرها على انها مجرد علاقة رومانسية...









9. مهما بعدت عن توأمك بتلاقي نفسك بترجع ليه ومش بتقدر على فراقه مهما كانت الأسباب ...









10. توأم الشعلة هو في الأصل شخص جاي لشفائك من وجع الماضي ، بتلاقيه علشان تتصالح مع نفسك و تتجاوز كل الصعوبات اللي في حياتك و اللي أثرت عليك بالسلب ...









11. توأم الشعلة هم اتحاد للقلب والعقل ،واحد بيكون عقلاني عملي في تفكيره والتاني عاطفي جداا ف بيكموا بعض وبيتعلموا من الاختلاف اللي بينهم ...









12. بتربطهم علاقة روحية قوية، بتقوي التخاطر والاحساس بينهم، فبتحس بتوأمك وبتحلم بيه، وبتتوجع لوجعه و تفرح لفرحته قبل وصولك اي خبر عنه، و كأنكم شخص واحد...









13. مع الوقت هتحس انك بقيت تشبه توأمك في ملامحه وكلامه وتفكيره،حتي لو كنتم مختلفين تماما في مجال العمل والدراسه لكن هتلاقي بينكم كتير من الحاجات المشتركة اللي بتحبوها ...









14. لو انت في علاقة شعلة هتشوف ارقام كتير متكررة زي ١١١ او ٤٤٤ او ٢٢٢ ،وكمان هتشوف حرف توأم واسمه بيتكرر كتير قدامك وفي محيطك ...







