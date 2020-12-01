مروة نصر تكتب: إزاي تعرف إنك في علاقة توأم شعلة

دايما بتسئل السؤال ده: ازاي أعرف اني ف علاقة توأم شعلة حقيقية او لا..
هنا هوضح أقوي الصفات اللي هتساعدك على اكتشاف ان كنت في علاقة توأم شعلة...
1. تشعر بانجذاب رهيب لتوأمك من اول مرة تشوفه او تتكلم معاه ، انجذاب غير مبرر ومن اول لقاء بتحس كأنك تعرفه من زمان ...
2. توأم الشعله طرفين هارب ومطارد طرف بيهرب بدون اي اسباب واضحة، وطرف بيطارد لحد ما يتعب ويسلم ويدخل المطارد ف الليالي السوداء اللي ممكن تؤدى بيه للاكتئاب وبتكون ليالي متعبه مش بيقدر حتي النوم فيها ، وبعدها بيدخل الهارب هو كمان الليالي السوداء بسبب شدة شوقه وحبه لتوأمه علشان كدة بيتخلي عن هروبه ويرجع تاني حتي لو لفترة صغيرة ...
3. الهارب دائم الدخول و الخروج في حياة المطارد، علاقة كر و فر (اون، اوف) بيتبادلوا فيها الادوار بين الهارب والمطارد، مرة يكون معاك وشويه يخرج من حياتك، بس خليك على ثقه مش بيخرج لغياب الحب بالعكس هو بيخرج بسبب العوائق اللي في العلاقة...
4. توأم الشعله أكبر تجسيد لـ اليين/ اليانغ طاقتي الكون ، بيمثلوا ( الشمس والقمر ،الارض والسماء ) بيكملوا بعض ،اليانغ بيكون فاقد الحب لنفسه ولكنه يثق بنفسه كتير واليين فاقد الثقة فى نفسه ولكنه يحب نفسه جدااا ...
5. بيغير مسار حياتك وبيجدد رؤيتك للحياه ، بمجرد دخوله حياتك بتحصلك تحولات غريبه مستحيل كنت تتوقع انها تحصلك ابدا، بتلاقي نفسك وبتعرف مشاعرك الحقيقيه وبتكتشف إن وجوده معاك بيخليك تعرف وتشوف العلاقات السامه والاختيارات الخطأ اللي حواليك على حقيقتهم ...
6. رغم الحب و الشغف إلا أن كتر الكر والفر هيخليك تحس بالقلق والشك والحيرة و تبدأ تسأل نفسك إذا كان الحب دا حقيقي أو لا ،رغم انه أصدق واعمق حب هتقابله في حياتك ومهما حاولت تدخل في علاقات صعب تقدر تكمل فيها او مستحيل تنسي توأمك بالعكس ديما هيكون في بالك وقلبك ...
7. توأم الشعلة طريقهم صعب لانهم بيلتقوا في وقت غير مناسب او بيكون بينهم عوائق تخص عادات المجتمع زى فرق كبير بينهم في السن او المستوي الاجتماعي او اختلاف في الديانات او انهم في علاقات زواج او ارتباط تانيه وبتكون علاقات سامة مستنزفة للطاقة...
8. توأم الشعلة مش مجرد عشاق هما دواء لبعض ، توأمك هو الملجأ والوطن غير كل الناس اللي حواليك ، الرابط اللي يجمعهم رابط روحي عميق، بيربط أرواحهم ببعض ، علشان كدة مستحيل ان نقتصرها على انها مجرد علاقة رومانسية...
9. مهما بعدت عن توأمك بتلاقي نفسك بترجع ليه ومش بتقدر على فراقه مهما كانت الأسباب ...
10. توأم الشعلة هو في الأصل شخص جاي لشفائك من وجع الماضي ، بتلاقيه علشان تتصالح مع نفسك و تتجاوز كل الصعوبات اللي في حياتك و اللي أثرت عليك بالسلب ...
11. توأم الشعلة هم اتحاد للقلب والعقل ،واحد بيكون عقلاني عملي في تفكيره والتاني عاطفي جداا ف بيكموا بعض وبيتعلموا من الاختلاف اللي بينهم ...
12. بتربطهم علاقة روحية قوية، بتقوي التخاطر والاحساس بينهم، فبتحس بتوأمك وبتحلم بيه، وبتتوجع لوجعه و تفرح لفرحته قبل وصولك اي خبر عنه، و كأنكم شخص واحد...
13. مع الوقت هتحس انك بقيت تشبه توأمك في ملامحه وكلامه وتفكيره،حتي لو كنتم مختلفين تماما في مجال العمل والدراسه لكن هتلاقي بينكم كتير من الحاجات المشتركة اللي بتحبوها ...
14. لو انت في علاقة شعلة هتشوف ارقام كتير متكررة زي ١١١ او ٤٤٤ او ٢٢٢ ،وكمان هتشوف حرف توأم واسمه بيتكرر كتير قدامك وفي محيطك ...
مش لازم كل العلامات دى تنطبق بس اكترها هتلاقيها صح جداا لو انت في علاقة توأم شعلة... توأم شعلتك بيكمل الجانب الضايع منك اللي بتبدأ تكتشفه مجرد مايدخل حياتك ... هو حبك القدري، هو أكتر ما ترغب به و أكثر ما تخاف منه وعليه في نفس الوقت...