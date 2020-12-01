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بعد ظهور هيكل غامض.. الكائنات الفضائية تتلاعب بنا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا بعنوان "الهيكل الغامض ونظرية الكائنات الفضائية ... سر ليس له تفسير".

وقال التقرير أن الحياة الأخري في الفضاء كانت مصدر إلهام لصناع السينما العالمية، فخرجت الملحمة الأشهر "Star Wars" وكذلك سلسلة "Star Trek"، لكن جنون الحياة الأخري في الفضاء أفرز شريحة كبيرة من المؤمنين بها حول العالم فهناك من يحاول إثباتها بطرق علمية وهناك من يستغلها لإثارة البلبلة. 

وظهر بشكل مفاجئ هيكل غامض في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، الكثير ممن رأوه قالوا إن التصميم مستوحي من هيكل مشابه له في فيلم 2001: ملحمة الفضاء، لكن ما آثار الغموض أكثر هو ظهور هيكل آخر شمال شرقي رومانيا إرتفاعه يصل إلى 4 أمتار بعد اختفائه من صحراء ولاية يوتا الأمريكية ما جعله هيكلا غامضا.

وأوضح التقرير أن هذه المعلومات من تصريح المسؤولة عن الثقافة والتراث في المدينة الرومانية المكتشف فيها الهيكل، حيث أكدت أن دخول هذه المنطقة يحتاج إلى تصريح من وزارة الثقافة وهذا لم يحدث، والغموض حتي الآن هو المسيطر على الهيكل الذي يختفي فجأة ويظهر في مكان آخر بالعالم، فهل نحن أمام فنان مجهول يثير البلبلة بهيكله الغامض أم أن الكائنات الفضائية تتلاعب بنا ؟ 
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