أحمد مالك يعود من سوهاج من أجل مهرجان القاهرة السينمائي

يعود الفنان أحمد مالك من الصعيد بعد تصوير عدد من مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" المنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وذلك للمشاركة في أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.
وأكد الفنان أحمد مالك مؤخرا في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأوضاع في مصر لم تتغير بالنسبة لتعامل المنتجين معه بعد خوضه تجربة عالمية من خلال فيلم " حارس الذهب"، وقال إنه يتعامل بشكل جيد مع كل الناس، ومن يجد أنه يعامله بسوء يتجنبه نهائيا.
وتبدأ أحداث فيلم حارس الذهب مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.
فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.