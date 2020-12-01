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فن

أحمد مالك يعود من سوهاج من أجل مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يعود الفنان أحمد مالك من الصعيد بعد تصوير عدد من مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" المنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وذلك للمشاركة في أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مى عمر زوجة المخرج محمد سامي  البطولة النسائية فى مسلسل "نسل الأغراب" أمام أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتقدم مى شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.


وأكد الفنان أحمد مالك مؤخرا في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الأوضاع في مصر لم تتغير بالنسبة لتعامل المنتجين معه بعد خوضه تجربة عالمية من خلال فيلم " حارس الذهب"، وقال إنه يتعامل بشكل جيد مع كل الناس، ومن يجد أنه يعامله بسوء يتجنبه نهائيا.

وتبدأ أحداث فيلم حارس الذهب مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. 
فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.

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