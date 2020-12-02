لطلاب جامعة عين شمس.. تعرف على الخدمات المقدمة من الرعاية الطبية وكيفية استخراج الكارنيه

- الرعاية الطبية بجامعة عين شمس تقوم بإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية
- لطلاب جامعة عين شمس خطوات استخراج كارنيه الرعاية الطبية
- دعم 50% من المصروفات للطلاب غير القادرين بتربية عين شمس
تُقدّم جامعة عين شمس للطلاب غير القادرين العديد من الخدمات المتاحة من خلال إدارة رعاية الشباب والرعاية الطبية بالكليات والمعاهد الخاصة بالجامعة، حيث تقف إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني وراء طلابها وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة لهم.
"صدى البلد" تحدّث مع عدد من المسئولين للاطلاع على الخدمات الطبية والاجتماعية التي يحصل عليها الطالب وكيفية استخراج كارنيهات الرعاية الطبية حيث أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بدعم المصروفات للطلاب غير القادرين من المستويات (الثانية والثالثة والرابعة ) بقيمة 50 % من قيمة المصروفات الدراسية بالاضافة الي ان يمكن للطلاب الفرقة الأولي الدعم من الجامعة.
وأشار أبو العينين إلى أنه يمكن للطالب الحصول علي الدعم بطريقة بسيطة للغاية وهي أن يقدم البحث إلي صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكلية.
من جانبه قال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنه من المقرّر انتهاء إجراءات الحصول على دعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب ذوي الصعوبات المادية (للطلاب الجدد بالمستوى العام)، وطلاب بقية المستويات.
وأوضح عميد هندسة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إجراءات الحصول على الدعم خاصة بالطلاب الجدد بالمستوى العام فقط، وسوف يتم إعلان خطوات التقديم لبقية المستويات لاحقا.
ونستعرض خطوات الحصول على دعم صندوق التكافل بهندسة عين شمس :
1- دخول الطالب علي صفحته والضغط علي My services - من قائمة My services يختار الطالب
Financial Aid Request [Takafol - ستظهر رسالة للطالب بدفع مبلغ 10 جنيهات في اي منفذ فوري لصالح كود 9142 (كود التبرع لصالح صندوق التكافل)، يقوم الطالب بالدفع ويحتفظ بالإيصال، ثم يتوجه الطالب إلى مقر رعاية الشباب بالكلية ويحصل على خطاب للوحدة الاجتماعية التي يتبعها طبقًا للسكن.
ولاستكمال الطلب فإن الأوراق المطلوبة هي:
بحث اجتماعي مرفقًا به الأوراق التالية : صورة بطاقة الأب والأم والطالب، مفردات مرتب الأب والأم في حالة الموظفين، بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، شهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر .
ويتوجه الطالب (في نفس اليوم) لشئون الطلاب لتسليم إيصال مبلغ بقيمة 10 جنيهات التي دفعها لصالح كود 9142 6- بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للوحدة الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب.
ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي وإخطار الطالب بالنتيجة.
وأوضح أنه حال التظلم لعدم الحصول على الدعم فإنه يحق للطالب الذي تقدم للحصول على الدعم ولم يتم اختياره، أن يتقدم بتظلم لمجلس إدارة الصندوق من خلال إدارة رعاية الشباب، خلال أسبوع من إخطاره بعدم اختياره لتلقي الدعم، ويقوم مجلس إدارة الصندوق بإعادة فحص ملف الطالب وتقرير ما إذا كان يستحق الدعم من عدمه،ويخطر مجلس إدارة الصندوق الطالب المتظلم بنتيجة إعادة فحص أوراقه مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم اختياره.
وتوفر الرعاية الطبية من خلال مستويات مختلفة للطلاب بجامعة عين شمس
1. المركز الطبي بالكلية (العيادة).
2. مستشفى الطلبة (بجوار الكلية).
3. المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.
وذلك طبقًا لما تقتضيه الحالة الطبية للطالب ويتوفر للطالب إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية.
الكشف بالمركز الطبي بالكلية:
يكون الكشف متاح لكل الطلاب بكارنيه الكلية.
الكشف بمستشفى الطلبة:
يكون الكشف بكارنيه التأمين الصحي للطالب (سوف يتم توضيح إجراءات استخراجه) أو بإفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد.
بالنسبة للأعذار الطبية (عن فترة محددة):
تقبل الأعذار الطبية للطالب بشكل تلقائي في حالة أن تكون صادرة من مستشفى الطلبة أو المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.
وفى حالة الشهادات الطبية الصادرة من جهات خارجية يجب اعتمادها من الإدارة الطبية بعد تجهيز الأوراق والفحوصات المتعلقة بالحالة الطبية للطالب واستخراج إفادة من الكلية ويكتب الطالب بعد "لتقديمها إلى:
" الإدارة الطبية – جامعة عين شمس لتوقيع الكشف الطبي والإفادة بشأن العذر المقدم عن الفترة من / / إلى / / "
الأوراق المطلوبة لعمل أو تجديد كارنيه الرعاية الطبية:
1. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب من الجهتين.
2. صورة شخصية حديثة 4X6 ويكتب على ظهرها (كود الطالب – الاسم – المستوى)
3. مبلغ 20 جنية وسوف تقوم الكلية بسدادها بخزانة الإدارة الطبية (أول مرة فقط رسوم فتح ملف طبي) ثم يجدد الكارنيه سنويًا مجانًا.
4. تتولى الكلية دفع رسوم استخراج الكارنيه أول مرة لطلاب التكافل الاجتماعي.