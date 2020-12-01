تركى آل شيخ يحتفل بنجاح أغنية الفرق الكبير لـ أصالة

حققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة اصالة

اكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها باليوتيوب، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله ، توزيع: خالد عز.

اغنية "الفرق الكبير" تعد التعاون الأول الذى يجمع الفنانة اصالة بالمستشار تركى ال شيخ .

وكان المستشار تركي آل الشيخ عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".

وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بإنتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إلي ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول".

وأكد كذلك الموزع خالد عز أن الأغنية تستحق كل الوقت التي قضاه في العمل عليها، وكتب "و الله ٤ ايام بدون نوم يا ابو ناصر بس الأغنية ممتعة و لدرجة اني ممكن اقعد شغال فيها لو شهر مش هتعب".





وكانت كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.





وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.



