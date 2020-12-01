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فن

بعد ساعات من طرحها.. الفرق الكبير لـ أصالة تقترب من مليون مشاهدة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "الفرق الكبير" للنجمة اصالة اكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها باليوتيوب، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله ، توزيع: خالد عز.

اغنية "الفرق الكبير" تعد التعاون الاول الذى يجمع الفنانة اصالة بالمستشار تركى ال شيخ .

وكان  المستشار تركي آل الشيخ عن موعد طرح أغنية "الفرق الكبير" والتي يتعاون فيها مع أصالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر كتب فيها: "أصالة، بكرا الساعة 9 أغنيتي معاك وأوّل تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".


وتفاعلت أصالة مع التغريدة وأعربت عن حماسها بنزول الأغنية وكتبت "بإنتظارها اليوم بكلّ حماس وأكيد هالأوّل تعاون بموضوع بهالكمّ من الشّعور حيكون أحلى هديّه إلي ولكلّ النّاس" وتابعت " باقي كمّ ساعه أنا عمّ عدّهم ونسمع ونقول".


وأكد كذلك الموزع خالد عز أن الأغنية تستحق كل الوقت التي قضاه في العمل عليها، وكتب "و الله ٤ ايام بدون نوم يا ابو ناصر بس الأغنية ممتعة و لدرجة اني ممكن اقعد شغال فيها لو شهر مش هتعب".


وكانت كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.


وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.

أعلنت الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل إصابتها بشلل الأطفال وذلك أثناء زيارتها لمستشفى بهية، وقالت إنها كانت تعاني الكثير من الآلام الجسدية.

وأضافت أصالة أنها مرت بالكثير من التجارب الذاتية والآلام النفسية وخاصة أن الآلام الجسدية الكل يعرف عنها، وآلامها النفسية كانت كثيرة وخاصة في تجربتها الثانية.


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