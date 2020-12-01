مزيكا تطرح برومو كليب "النهاية" لـ أحمد جمال.. تفاصيل

طرحت شركة "مزيكا" على فيسبوك البرومو الرسمي، لفيديو كليب اغنية "النهاية" للفنان احمد جمال والمقللر طرحها خلال أيام.





وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.





"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس





نشر الفنان أحمد جمال مقطعا من أغنية "جيل البطل" لدعم النادي الأهلي ومؤمن زكريا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويظهر في الفيديو مجموعة صور لمؤمن زكريا في عدد من مباراياته السابقة.

وعلق جمال: "مؤمن زكريا .. ‏مبروك التاسعة "، والأغنية من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز.

وتقول كلمات الأغنية :" يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران.. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان.. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير.. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير..الدنيا مش دايما تمام بتبوظ ساعات من غير سبب.. والصبر مش محتاج كلام محتاج نكون قد التعب".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.





ويذكر ان اعلن احمد جمال خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يقوم بالتحضير لأغنية جديدة بعنوان "النهاية"، وأوضح مازحًا أن سبب تسمية الأغنية بهذا الاسم "علشان تخلص علينا كلنا، لأن سنة 2020 كانت سنة حلوة أوي فـ لازم نختمها بالأغنية دي".





وتابع، أنه سيتم طرح الأغنية في وقت قريب، وهي تحتل المرتبة الخامسة في ألبومه الجديد بعد طرح 4 أغنيات خلال الفترة الماضية، كما أنه تم تصويرها فيديو كليب "هتنزل أوديو الأول وبعد كده فيديو".





واستطرد "جمال"، "كنت بحب الأغاني الحزينة والدرامية أكتر، على عكس الأغاني بتاعتي دلوقتي، وكنت بغني الأغاني دي أيام الجامعة والدراسة والمراهقة، لكن بعد كده الحياة بقت وردي، ولازم تبقي مقبل على الحياة أكتر، وأضاف مازحًا "في أغنية "النهاية" خلاص بقي هنقفلكم الباب خالص وأي اتنين بيحبوا بعض يسيبوا بعض آخر السنة دي علشان السنة جابت آخرها خلاص".





و الجدير بالذكر ان أحمد جمال مواليد 2 أبريل 1988 هو مطرب مصرى ذاع صيته منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدل على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني.

تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو.يحب أحمد الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس . معظم أغانيه التي اطلقها كانت من تلحينه مثل " قسمة ونصيب " و" يفتح الله " والموالين الشهيرين الذي قام بأدائهما في برنامج آراب آيدول (مين هي مصر) و(لأنك عظيمة).

وواصل تقدمه في برنامج أراب آيدل واستطاع ان يلفت انتباه المشاهدين وأعضاء لجنة التحكيم لما لديه من صوت قوي وإحساس صادق حيث لإن بعض محبيه قالوا إن صوته يشبه الكمان لا يحتاج إلى موسيقى معه. استطاع الوصول للحلقة النهائية ببرنامج آراب آيدول وإستقبله الشارع المصرى بالهتافات.



