الفنان محمد عبد الحليم ضيفا على صباح البلد.. غدا

برنامج صباح البلد يخرجه المخرج خالد عبد الرحمن ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية ، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

وفي ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين في حضور الفنان "محمد عبد الحليم" هو برفقة ابنه "أشرف عبد الحليم "بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، أنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكد أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.





وأوضح الدكتور أشرف ذكي، خلال تصريحه لموقع صدى البلد، أن كل ما هو مثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الممثلين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا أنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد ان ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، ذاكرا أنه نصب للفنان محمد عبد الحليم مقلب له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرض مسرحي له، ليصدم من هذا الأمر الذي أعتقد أنه حقيقي بالفعل.



