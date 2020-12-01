أمن القاهرة: حملة للكشف على سائقي حافلات المدارس لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن هناك تعليمات لكافه مديريات الأمن فى ال ٢٧ محافظة بالبدء فى تنفيذ حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالاستمرار فى تلك الحملات بشكل دورى .





أوضح المصدر بأن مديرية أمن القاهرة قد قامت بالفعل فى بدء الكشوف على سائقي أتوبيسات المدارس فى عدد من المدارس الخاصة ، وكذا فحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات لبيان صلاحياتها حفاظًا على أرواح طلبة المدارس .





وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد شنت حملة مكثفة لتوعية سائقى حافلات المدارس والكشف عليهم لبيان متعاطى المواد المخدرة، حفاظًا على أرواح طلبة المدارس ، خاصة مع تكرار حوادث حافلات المدارس خلال الاونه الأخيرة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.





فقد تم تشكيل العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية للمرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور ، كما إضطلعت اللجان بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة .





هذا وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات فى ( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – بنى سويف – السويس – سوهاج – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الفيوم – الجيزة – القليوبية – البحيرة – قنا – البحر الأحمر – الدقهلية ) بإستهداف عدد (26) مدرسة بإجمالى فحص عدد (550 حالة ) تبين إيجابية عدد ( 9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.