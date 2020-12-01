أمريكا تعاني من أزمة جوع.. تفاصيل توضحها نائبة بايدن

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن هناك أزمة جوع في الولايات المتحدة الآن، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وأضافت هاريس في تصريحات صحفية، أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا "لا يمكن أن يكون أكثر إلحاحًا، مشيرة إلى الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بالفيروس وذلك بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة".









كما لفتت إلى خسارة البلاد لمئات الآلاف من الأمريكيين جراء الإصابة بكورونا، مؤكدة أن حصيلة هذا الرقم لا تزال في زيادة بجميع أنحاء الولايات المتحدة.









وأوضحت أن هناك الكثير من الأمريكيين البالغين الذين لديهم أطفال يقولون إنهم يعانون من الجوع، كما أن هناك معدلا عاليا من الناس يواجهون مشكلة في دفع فواتيرهم "الأساسية".









وبرغم ذلك، وعدت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة التحدي عندما تتقلد المنصب رسميًا في يناير المقبل، موضحة أن الفريق الاقتصادي لإدارة بايدن، والذي تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء، سيضع العاملين على رأس أولوياته خلال عملية الإصلاح لجعل الاقتصاد يعمل بشكل أفضل لجميع الأمريكيين.









وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.









وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 157 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 1172 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.









وبذلك بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 13.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.









كما تجاوز إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا 268 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.









وبذلك تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها قائمة أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيدي الوفيات والإصابات.