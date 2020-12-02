أول بورصة .. كيف كانت محاولات تأسيس سوق المال في مصر؟

أنشئت عام 1861 بالإسكندرية أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن، ثم بدأت أولى محاولات إنشاء بورصة للأوراق المالية في مصر سنة 1890، تلتها محاولة ثانية في عام 1898، حين شرع السماسرة في تكوين شركة تتولى إنشاء البورصة وتدبير المكان اللائق لإقامتها، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم العمل فيها.





وبحسب الموقع الرسمي للبورصة المصرية، فإن جهودهم أخفقت، فأفلست شركتهم الاولى في غضون ثلاثة أشهر من تكوينها، واستمر السماسرة في مزاولة عقد الصفقات فيما بينهم في بعض المقاهي أو في مكاتبهم الخاصة، ولم تكن المعاملات بينهم خاضعة لقواعد مدونة بل كانت ترتكز على التقاليد والعادات التى يتفقون عليها.





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تكونت شركة من بعض أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة لهذا الغرض، حيث أنشأ السماسرة نقابة وضعوا لها قانونا ينظم شئونهم على غرار النقابة التى أنشأها زملاؤهم في الإسكندرية سنة 1902، وبالفعل أقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة والشركة، وقد قصرت عضويتها على سماسرة الاوراق المالية فقط، أما السماسرة الذين أثروا الاشتغال بعقود القطن فقد أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.









وضعت نقابة سماسرة الأوراق المالية قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الأوراق المالية للتعامل و قيدها في جداول الأسعار، ضبط أصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات و النظر في الشكاوى التى تقدم ضدهم من الجمهور .





فكان قانونها بمثابة لائحة ظلت تحكم البورصة لمدة سبع سنوات حتى أواخر سنة 1910 رغم صدور أول قانون لتنظيم البورصات فى 8 نوفمبر 1909. شجع النجاح الذى حققته البورصة، وازدياد عدد السماسرة على تكوين شركة جديدة في 16 مايو 1908 تضم 64 سمسارا قامت بإنشاء مقر آخر للبورصة، إلى أن انتقلت في 20 مايو 1928 الى مقرها الحالي بشارع الشريفين .. وقد أنشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على اثر انقضاء أجل الشركة السابق.