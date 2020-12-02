أقل من 201 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. صور

يشهد سوق السيارات بمصر منافسة قوية لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء الراغبين بامتلاك سيارات جديدة خاصةً التى تعمل بنظام ناقل الحركة الأوتومايكي، ومن هنا يضيف صانعو السيارات موديلات مميزة بأسعار تنافسية لحصد أكبر حصة سوقية بين العلامات الأخري.









لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأبرز 5 سيارات أوتوماتيك فى السوق المصري تحت حاجز الـ 201 ألف جنيه.









1- نيسان صني 2021

حصلت نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.









وبفضل هذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة خلال 15.5 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل الى 100 كم/ساعة.









ويبلغ سعر نيسان صني 2021 للفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1.5 A/T حوالى 201 ألف جنيه.









2- رينو لوجان 2021

زودت السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد طاقة قدرها 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران بلغ 128 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.









وبفضل هذه الإمكانيات، يمكن للسيارة رينو لوجان التسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع السيارة لمسافات تصل الى 100 كم.









ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021 أ توماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 CC حوالى 193 ألف جنيه.









3- شيفروليه أوبترا 2021

اعتمدت السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد طاقة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران بلغ 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.









تحقق شيفروليه أوبترا 2021 قوة تسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 13.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود سعة 7.3 لتر عندما تقطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.









ويبلغ سعر شيفروليه اوبترا 2021 الفئة الأولى أوتوماتيك محرك 1500 سي سي حوالى 197.500 جنيه.









4- لادا جرانتا 2021

تستمد لادا جرانتا 2021 قدراتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج طاقة قدرها 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.









وتستطيع أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية، سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، وتبلغ نسبة استهلاك السيارة نحو الوقود 9.1 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، أو بنسبة 5.3 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة.









ويبلغ سعر لادا جرانتا 2021 أ وتوماتيك FULL OPTIONS محرك 1600 CC بسعر 169 ألف جنيه.









5- شيري أريزو 5 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان يولد طاقة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.







