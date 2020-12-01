حمو بيكا يكشف حقيقة زواجه من راقصة.. فيديو

قال مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إنه لم يتزوج براقصة وأنه يرفض الزواج من الراقصات، مشيرًا إلى أن المطرب الشعبي عمر كمال هو من اقترح عليه ظهور الراقصات في أغانيه.





وأضاف بيكا، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عبر شاشة "النهار"، أنه لا يمكنه الزواج من راقصة بالرغم من أن بعض كليباته احتوت على راقصات





وتابع: "الناس كلهم بيحسبوني متجوز رقاصة حتى وأنا في برنامج سألتني مذيعة أنت متجوز رقاصة، قلت لها لأ، مينفعش أتجوز رقاصة، فنها إنها ترقص بس متجوزهاش".





وأضاف : "عمري ما فكرت إن رقاصة تطلع معايا في أغانيّ، عمر كمال هو من يقترح علىّ وقلت له بلاش إحنا كده كده الناس بتحبنا من غير أي حاجة، عمر مضروب بحاجة اسمها ميديا و24 ساعة قاعد على الفيس بوك، هي حياته كلها، وممكن السوشيال ميديا تودي في داهية".

وأردف ، أنه ندم على ظهور راقصة في أحد فيديوهات الكليب التي صورها: "ولما طلعت رقاصة معه قال لي يا ريتنا ما كنا عملناها، لكن أنا بحب أهاوده للآخر".





وعن الفيديوهات التي هاجم فيها الزواج عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قال بيكا: "التريند، هي زعقت لي وبتزعل، وبتقول ليه بتعمل كده، أنا بحب مراتي، بس بنصح كل شاب إنه ميتجوزش غير اللي بيحبها".





وأشار، إلى أنه تعرف على زوجته من طريق والدته، إذ أنها كانتت في زيارة لأحد معارفها بالمستشفى، فالتقت والدة زوجته، ثم التقت زوجته، ورشحتها له لكي يتزوجها: "قالت لي جبت لك عروسة، وعجبتها في إنها هادية مش بتاعة مشاكل، وافقت عليها على طول، واتقدمت لها لما شفت صورتها بس، مشفتهاش قبل كده ولا اتكلمت معاها، واتكلمنا بعد الخطوبة، واستمرت خطوبتنا حوالي 6 شهور، كفاية لأن كتر فترة الخطوبة بتجيب المشاكل والعكننة والعراك".



