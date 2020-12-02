نستحق التأهل لنهائي كأس مصر.. مهاجم طلائع الجيش: استغلينا الحالة النفسية للاعبي الزمالك

أبدى عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ثقته في تحقيق الفوز على الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر دون الوصول لركلات الترجيح.
وسجّل عمرو مرعي في فوز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافي في نصف نهائي كأس مصر، أمس.
وقال "مرعي" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان لدي ثقة في لاعبي طلائع الجيش بحسم الفوز والتأهل إلى النهائي وأثق في أي 11 لاعب، أبلغت اللاعبين أننا سنفوز دون ركلات ترجيح وسيتم حسم الأمر في المباراة، وأثبتنا جدارتنا في النهاية".
وكشف "مرعي": "العامل النفسي أثر على الزمالك بكل تأكيد، كنت أرى أنه يمكننا التقدم بثلاثة أهداف في أول 10 دقائق".
وتأهل الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم السبت المقبل.
وتابع مهاجم الجيش "الأهلي فريق كبير ومتكامل وأبارك لهم على لقب إفريقيا، فريق معتاد على الفوز لكن سنسعى من أجل تحقيق اللقب".
وأتم تصريحاته: "أمر جيد بالنسبة لنا التأهل لنهائي الكأس وخوض مباراة السوبر أيضا".
الطلائع حسم مقعده في المباراة النهائية، منتظرًا الفريق الفائز من بين الأهلي والاتحاد السكندري، واللذان سيلتقيان مساء اليوم أيضًا، في الدور قبل النهائي.
ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.
وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".
ويعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.
وودع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.