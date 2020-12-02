نستحق التأهل لنهائي كأس مصر.. مهاجم طلائع الجيش: استغلينا الحالة النفسية للاعبي الزمالك

أبدى عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ثقته في تحقيق الفوز على الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر دون الوصول لركلات الترجيح.

وسجّل عمرو مرعي في فوز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافي في نصف نهائي كأس مصر، أمس.



