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أخبار العالم

323 ألف دولار.. السعودية توقع اتفاقية لأطفال اليمن

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الثلاثاءـ اتفاقية مشتركة لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن ، بقيمة إجمالية تبلغ 323.191 دولار أمريكي.

الاتفاقية وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض والتي تهدف إلى تقديم الدعم التعليمي وضمان استمرار العملية التعليمية لأطفال الشهداء والجرحى والفئات الضعيفة والمهمشة في مخيمات النزوح داخل اليمن، وتمكين المرأة المعيلة لأسر الأيتام بحصولها على مصدر دخل من خلال إيجاد فرص عمل للأسر ذوات الدخل المحدود، يستفيد من المشروع 20 ألف طفل و100 امرأة معيلة في مناطق مأرب وحضرموت وأبين ولحج والمهرة والضالع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني بمختلف المجالات وتحسين ظروفه المعيشية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 430 حقيبة شتوية للنازحين إلى مخيمات رحبة وماهلية بمحافظة بمأرب، تشتمل على 860 جاكيتا كبيرا، و860 جاكيتا صغيرا، و860 كنزة كبيرة ، و 860 كنزة صغيرة ، و 860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

وفي إطار متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,500كرتون من التمور للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 1,500 أسرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,100 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 2,100 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق
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