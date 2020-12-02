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اقتصاد

بعد التحفظ على صفوان ثابت| تفاصيل إيقاف تداول سهم جهينة بالبورصة المصرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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محمد صبيح

قررت البورصة وقف التعامل على أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية لحين ورود بيان من الشركة بشأن تشكيل مجلس الادارة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

 

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الأربعاء إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات.

 

وأضافت الشركة أنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

 

قررت البورصة وقف التعامل على اسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية لحين ورود بيان من الشركة بشأن تشكيل مجلس الادارة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.


وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الأربعاء إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات.


وأضافت الشركة أنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن السيد سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

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