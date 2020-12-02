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رياضة

عمومية سموحة تجدد ثقتها في مجلس الإدارة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:47 م
فرج عامر
فرج عامر
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حسام الحارتي
جدّد أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة ثقتهم فى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وفوضوه فى اختصاصاتهم الواردة بجدول أعمال الجمعية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية العادية برئاسة المستشار سمير العساسى وعضوية المستشار ياسر العباسي ومفوض اللجنة الأولمبية المستشار صالح أحمد سليم، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المحدد بعشرة آلاف عضو ، وذلك بعد حضور 1886 عضو من أصل 101908 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اليوم وهم المسددين للاشتراكات لآخر سنة مالية .

وطبقا للمادة ١٤ من لائحة النظام الاساسي للنادي رقم 45 لسنة 2017، المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية يعد عدم اكتمال النصاب تفويضا وتكليفا لمجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة في بنود الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي التي يتم ارسالهم الي الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها.
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