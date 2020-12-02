بـ الأبيض اللامع.. هنا شيحة تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة هنا شيحه ، بفستان بسيط وناعم خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وتألقت بفستان طويل ومميز باللون الأبيض اللامع، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر ليبرز رشاقتها، كما اعتمد تصميم الفستان على وضع حزام رقيق باللون الأبيض على الخصر، كما تميز الفستان بشكله الناعم ليكشف عن اناقتها، وحملت حقيبة يد باللون الأحمر.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحه في الماكياج على اللون الأسود للعيون، واختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها، ووضعت قرطا طويلا باللون الذهبي مع اساور لليد لإكمال ظهورها.





وافتتحت مساء اليوم الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.





ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020.





وأشاد في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.





وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.



