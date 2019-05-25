لم ترتديه في الحقيقة.. هنا شيحه للمرة الثانية بفستان زفافها على أحمد فلوكس

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام " صورة لها بفستان زفاف من كواليس حلقتها الجديدة فى مسلسل بدل الحدوتة 3، والتى تظهر فيها مع زوجها الفنان أحمد فلوكس.



والفستان من تصميم هانى البحيرى، وقد ارتدته هنا شيحه ضمن مشاهد زواجها من الفنان أحمد فلوكس داخل العمل، لتكون بذلك المرة الثانية التي تقوم بارتدائه، بعد أن ظهرت به فى عرض "قادرون باختلاف"، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مع زوجها أحمد فلوكس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس كانا قد تزوجا منذ عدة أشهر فى أحتفال ضم أفراد العائلة فقط على راسهم شقيقتها الفنانة حلا شيحة، ولم ترتدحينها فستان زفاف.