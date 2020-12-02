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أخبار العالم

4 طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:10 م
أرشيفية
أرشيفية
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القسم الخارجي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن اختراق 4 طائرات استطلاع إسرائيلية للأجواء اللبنانية ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بوجود تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الشوف و صيدا وشرقها منفذة غارات وهمية، وسمع التحليق في اجواء العاصمة بيروت.

وتشهد أجواء مدينة صيدا وشرقها منذ التاسعة وخمس دقائق تحليقا مكثفا لطائرات معادية منفذة غارات وهمية على مستوى منخفض.

وتتخوف إسرائيل من أي عمليات انتقام قد يقدم عليها حزب الله اللبناني، وذلك بعدما اتهمت إيران تل أبيب بالوقوف وراء عملية اغتيال عالمها النووي البارز، محسن فخري زادة، في عملية وصفتها بـ "الإرهابية" داخل العاصمة الإيرانية طهران.
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