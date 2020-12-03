حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 3-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل:

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

مهنيا وعائليا: تدفعك الكواكب نحو الاهتمام بمسائل مهنية أو عائلية وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.





برج الثور: مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة. عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.





برج الجوزاء:

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.





برج السرطان:

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة وتساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.





برج الأسد: مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت. عاطفيا وعائليا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.





برج العذراء:

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.

مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.





برج الميزان:

مهنيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد حماسك وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.





برج العقرب:

ماليا ومهنيا: القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك تألقا وحضورا وتجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.





برج القوس:

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.

عاطفيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.





برج الجدي:

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.





برج الدلو:

مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

عاطفيا: فينوس في مربع برجك ومن المهم أن تتحكم في عصبيتك وانفعالاتك.





برج الحوت:

عاطفيا: ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك ويعدك بالحب والتوافق.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.



















