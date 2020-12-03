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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الخميس الموافق 3-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل:
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: تدفعك الكواكب نحو الاهتمام بمسائل مهنية أو عائلية وعليك أن تتجنب العناد والعصبية.

برج الثور:
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

برج الجوزاء:
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

برج السرطان:
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تعدك بأوقات حلوة وتساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.

برج الأسد:
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.
عاطفيا وعائليا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

برج العذراء:
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.

برج الميزان:
مهنيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تفقد حماسك وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.

برج العقرب:
ماليا ومهنيا: القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك تألقا وحضورا وتجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

برج القوس:
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.
عاطفيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

برج الجدي:
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.
مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

برج الدلو:
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.
عاطفيا: فينوس في مربع برجك ومن المهم أن تتحكم في عصبيتك وانفعالاتك.

برج الحوت:
عاطفيا: ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك ويعدك بالحب والتوافق.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.





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