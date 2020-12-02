حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/2 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



برج الحمل

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء2

اليوم سيكون مرهقًا لحياتك الرومانسية. يمكن أن تأخذ الاختلافات عن شريكك في الأشياء الصغيرة التي استمرت لفترة طويلة شكل معركة كبيرة اليوم. إذا كنت تحب شريكك حقًا ، فمن الأفضل أن تحافظ على هدوئك وتحاول التعامل مع الأمر. لا تدع الوحدة تسيطر عليك. إذا أمكن ، اقضِ وقتًا مع عائلتك أو ركز على اهتماماتك. بالحديث عن العمل



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برج الثور





. من الأفضل أن تتحكم في غضبك وتتجنب استخدام اللغة التي تؤذي مشاعر زوجتك. بالحديث عن الصحة ، ستستمتع بصحة جيدة اليوم. منتجات العناية الشخصية ، يمكنك شراؤها عبر الإنترنت الآن. أمازون منتجات العناية الشخصية ، يمكنك شراؤها عبر الإنترنت الآن. أمازون يقاتل طفلي التوائم من أجل حياتهم





برج الجوزاء:





اليوم سوف تكون محاطًا بالعديد من المخاوف. سيكون من الأفضل أن تقضي وقتك الثمين لإكمال عملك المهم. تحتاج اليوم إلى المضي قدمًا في التفكير في كل خطوة لأن قرارك الخاطئ يمكن أن يبث حلمك في مستقبل جميل. تجنب الأشخاص الذين يستخدمونك لتلبية احتياجاتهم. يمكن لهؤلاء الأشخاص أيضًا أن يأخذوك إلى المسار الخطأ.











برج السرطان







عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

اجتماعيا ومهنيا: خسوف القمر الجزئي في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

برج السرطان

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة وعليك أن تهدأ. بالنسبة لصحتك.. فلا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب





برج الاسد







من خلال قضاء الوقت مع الأطفال في الجزء الثاني من اليوم ، سيقل توترك بشكل كبير. ستكون حالتك المالية جيدة ، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فسيكون اليوم جيدًا للعمل على خطة عمل جديدة. إذا كانت هناك أي عقبة في خطتك فيما يتعلق بالمال ، فستنتهي اليوم





برج العذراء







ن الممكن أن تتدهور حالتك المالية اليوم. هناك احتمال لخسارة أموال مفاجئة. تجنب الاستثمار في البورصة والمراهنة. سيكون من الأفضل أن تفكر في قراراتك المالية بعناية وإلا في المستقبل ، سيكون الندم فقط بين يديك. اليوم ليس جيدا من ناحية الصحة. ستشعر اليوم بالتعب الشديد وقد يسبب لك الانزعاج. يؤثر الإجهاد العقلي أيضًا على صحتك الجسدية









برج الجدى







لذلك سيكون من الأفضل إيجاد حل لمشاكلك برأس بارد. سيساعدك حب شريك الحياة ودعمه على مواجهة المواقف الصعبة. ستكون صحة والديك جيدة.



بصرف النظر عن هذا ، فإن اليوم ميمون لرجال الأعمال. زيادة الأعمال التجارية يمكن أن تزيد من دخلك.







برج الدلو







احترم مشاعر والديك. موقفك الخاطئ يمكن أن يجعلهم حزينين. من الممكن أن يكون لدى شخص قريب منك بقشيش. في مثل هذه الحالة ، عليك استخدام كلماتك لتقييدها. يمكن أن تسبب المشاكل الصحية عدم الراحة. يجب ألا تكون مهملًا.





برج الحوت







إذا تحدثت عن حياتك الزوجية ، فستتفهم زوجتك مشاكلك وستدعمك. هذا سيزيد من حبك. اليوم ستولي المزيد من الاهتمام لدرس بوجا. بالحديث عن المال ، تجنب إنفاق المزيد. سيكون اليوم مختلطا على جبهة العمل.









