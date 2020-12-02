شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه لك برجك





وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الأثنين الموافق 2 من ديسمبر.



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نصيحة علم الأبراج:



اليوم سيكون مرهقًا لحياتك الرومانسية. يمكن أن تأخذ الاختلافات عن شريكك في الأشياء الصغيرة التي استمرت لفترة طويلة شكل معركة كبيرة اليوم. إذا كنت تحب شريكك حقًا ، فمن الأفضل أن تحافظ على هدوئك وتحاول التعامل مع الأمر. لا تدع الوحدة تسيطر عليك.







إذا أمكن ، اقضِ وقتًا مع عائلتك أو ركز على اهتماماتك.







بالحديث عن العمل ، فإن عبء العمل الإضافي اليوم يمكن أن يجعلك متعبًا عاطفيًا وجسديًا. سيكون من الأفضل أن تعتني بصحتك أيضًا. على الصعيد الاقتصادي ، اليوم جيد.







من المحتمل أن يكون هناك مكسب مالي كبير من شأنه أن يقوي جانبك المالي





ستكون أكثر اهتمامًا بالأنشطة الدينية والروحية اليوم. إذا لم يكن لديك الكثير لتفعله ، فمن الأفضل أن تقرأ كتابًا جيدًا على أن تجلس مكتوف الأيدي في وقت فراغك. هذا سيزيد من معرفتك. التغييرات الوظيفية ممكنة.





إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن وظيفة ، فيمكن للحظ أن يدعمك اليوم. قد تحصل على فرصة جيدة. اليوم لن يكون يومًا جيدًا لحياتك الزوجية. من الأفضل أن تتحكم في غضبك وتتجنب استخدام اللغة التي تؤذي مشاعر زوجتك. بالحديث عن الصحة ، ستستمتع بصحة جيدة اليوم.







اليوم سوف تكون محاطًا بالعديد من المخاوف. سيكون من الأفضل أن تقضي وقتك الثمين لإكمال عملك المهم. تحتاج اليوم إلى المضي قدمًا في التفكير في كل خطوة لأن قرارك الخاطئ يمكن أن يبث حلمك في مستقبل جميل.







سيكون الندم فقط بين يديك. اليوم ليس جيدا من ناحية الصحة. ستشعر اليوم بالتعب الشديد وقد يسبب لك الانزعاج. يؤثر الإجهاد العقلي أيضًا على صحتك الجسدية ، لذلك سيكون من الأفضل إيجاد حل لمشاكلك برأس بارد. سيساعدك حب شريك الحياة ودعمه على مواجهة المواقف الصعبة.









