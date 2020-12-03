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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 3 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تحب أن تستمتع بوقتك وتحب الأشياء الجيدة في الحياة.. أنت طموح ومحب للتوسع".

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وأضافت عبير فؤاد، لـ مواليد يوم 3 ديسمبر .. أنك مرتبط جدا بالبيت وبالعائلة.

وقدمت خبيرة الأبراج نصحية  لمواليد 3 ديسمبر، قائلة:"في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في إظهار انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل".

من جانب أخر أكدت عبير فؤاد،  أن هناك الكثير من التوقعات والأحداث التي قد تحدث في الربع الأخير من عام 2020.

وأضافت عبير فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد، أن فصل الخريف بدأ يوم ٢٢ سبتمبر، و يعد خريف هذا العام مختلفا عن الأعوام الماضية حيث تزداد فيه العواصف والرياح التي ينتج عنها كوارث طبيعية في بعض البلاد. 

وعن جائحة كورونا من المتوقع أن تستمر، وأن تكثر الأمراض هذا العام، وستكون هناك موجة ثانية، ولابد من أن نكون مستعدين لها، وعلى حسب علم الفلك من المتوقع عودة كورونا في موجة ثانية بمصر خاصة خلال شهر نوفمبر، ويكون في ذروته في نهاية الشهر وكذلك في ديسمبر.

ونوهت عبير فؤاد إلى أنه في 10 أكتوبر الحالي يمكن أن يتم الكشف عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد والبلد المتوقع لها فلكيا أن تقوم بهذا الكشف هي الصين، موضحة أنه في يوم 10 أكتوبر سيكون "المريخ" المتراجع في الحمل أقرب ما يكون للأرض وبالتالي يساعد هذا الوضع الفلكي على اكتشاف أمور خافية أو الكشف عن أسرار، ووارد يحدث ذلك ابتداءً من 10 إلى 13 أكتوبر.

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