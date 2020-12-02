برشلونة يهزم فيرنكفاروزي 3-0 في دوري أبطال أوروبا





افتتح الفرنسي جريزمان التسجيل للبارسا في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة بكعب القدم، قبل أن يضاعف الدنماركي برايثوايت من تقدم البارسا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 21.





وحصل برشلونة على ركلة جزاء، حولها الفرنسي عثمان ديمبلي بنجاح لهدف ثالث في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.





وفي الشوط الثاني، ،استمرت محاولات برشلونة لزيادة الفارق، لكنهم فشلوا في ذلك، لتنتهي المباراة بفوزهم بثلاثية.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 15 في صدارة المجموعة، ورصيد فيرنكفاروزي توقف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.







وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست - مينجويزا - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش -

خط الهجوم: ترينكاو - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتن برايثوايت.







ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه بأن نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو روبيرتو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بالفيروس المتفشي.

وأشار نادي برشلونة في بيانه بأن اللاعب في صحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وتم إخبار كل من خالطهم والسلطات الرياضية في البلاد.

يذكر أن سيرجيو روبيرتو تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الأيمن في المباراة التي جمعت فريقه يوم 21 نوفمبر الماضي، بنظيره أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويخضع روبيرتو في الوقت الحالي للعلاج، ومن المتوقع أن يتغيب بسبب الإصابة لمدة تصل للشهرين. وأصيب سيرجيو روبيرتو، الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". واعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة فيرنكفاروزي المجري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرنكفاروزي المجري، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.