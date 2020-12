أمير المصري على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حضر النجم أمير المصري افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2 ديسمبر – 10 ديسمبر) وذلك في إطار منافسته في المسابقة الرسمية بفيلم Limbo والذي شارك في مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك هي المشاركة الثانية لـ أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في الدورة الماضية بفيلمه Danial.





وتألق النجم في ليلة الافتتاح ببدلة من تصميم Orange Square بمساعدة الستايلست ندى حسام، ومؤخرًا، أعلنت بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن النجم العالمي أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.





وتدور أحداث فيلم Limbo حولو شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.





أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.





أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.





في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.