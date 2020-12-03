الكاس_لجمهورك_يا اهلي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر وتطالب بكأس مصر

تصدر هاشتاج "#الكاس_لجمهورك_يااهلي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقها في مسابقة كأس مصر.





وكان قد دشن جماهير المارد الأحمر، الهاشتاج تحفيزا منهم للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي على الفوز ببطولة كأس مصر الغائبة عن الفريق منذ ثلاثة مواسم، وبالتحديد في موسم 2017 عندما توج الأهلي باللقب بعد فوزه علي فريق المصري البورسعيدي في المباراة النهائية.









وجاءت تعليقات الجماهير كالآتي:





لسه عوزين نحتفل ببطولة الكاأس يا ابطال





حاربوا علشان حلمكم وحلمنا





العالم شاهد على أمجاده وأنه مشرف اسم بلاده





اللهم الأهلي بطلًا لكأس مصر السبت القادم





السنه دى فرصه من ذهب عشان نكتب تاريخ جديد خماسيه فى الطريق انها تتحقق شويه تركيز وهنحققها بإذن الله





نريده موسم أحمر بالكامل ان شاء الله





رسالة لكل لاعب "ركز إنك تدخل التاريخ و تعمل أعظم موسم ف تاريخك كلاعب جه الوقت للجيل ده يرجع زمن البطولات وتثبت انك قادر ذى أجيال قبلك والجماهير كلها وراكو





جيل ورا جيل .. ولا يوم عرفت يا أهلي المستحيل الفوز في دمك ده مالوش بديل





ابطال افريقيا مستعدون لحصد لقب جديد





فريق الاحلام هنحقق التالته ان شاء الله ياابطال





فرصة جاتلكم الموسم دة استغلوها، لإعادة كتابة التاريخ لإعادة مبدأ الغابة لإعادة تسجيل الثلاثية والخماسية بإسم الاهلي فرصة لكتابة اساميكم بحروف من دهب والتساوي مع عدد بطولات بعض الاندية كما فعل الجيل السابق لا بديل عن حسم الكأس كونوا على قدر المسؤولية





أبطال افريقيا وأبطال الدوري والكأس بإذن الله افعلوها يا أبطال





حاسس بالخماسيه بتاعت 2006 هتتكرر تاني باذن الله





وبات النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غائب، منذ أن حصده البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب الأسبق للفريق الأحمر.





وفاز الأهلي منذ أيام بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 أعوام كاملة، حيث فاز على الزمالك غريمه الأزلي في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).





وكان الأهلي احتفظ بدرع الدوري المصري مع المدرب السابق السويسري رينيه فايلر، قبل أن يستكمل المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني المهمة، في الأسابيع الأربعة الأخيرة.





وتأهل الأهلي مع موسيماني لنهائي كأس مصر بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.





ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل بالمباراة النهائية، وحال تتويجه بلقب كأس مصر سيحقق الثلاثية الغائبة عن الفريق الأحمر منذ عهد مانويل جوزيه.





وكان الأهلي حقق الثلاثية مع البرتغالي مانويل جوزيه بحصد الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال في آخر مناسبة عام 2006 قبل 14 عاما كاملة.





ويملك بيتسو موسيماني فرصة كبيرة لكسر رقم مانويل جوزيه مع الأهلي وتحقيق خمس بطولات دفعة واحدة، حيث سيخوض كأٍس السوبر المصري أمام طلائع الجيش و كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.