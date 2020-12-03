في ذكرى ميلاد سمراء النيل.. 6 رجال في حياة مديحة يسري

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسرى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ظلت علامة فى تاريخ السينما المصرية والتى لقبت باسم سمراء النيل.





وكانت حياة الفنانة مديحة يسرى مليئة بالأسرار وخاصة حياتها العاطفية وأزواجها حيث عاشت العديد من قصص الحب ولكن تظل قصة حبها مع الفنان محمد فوزى الأكثر شهرة ونرصد 6 رجال فى حياة الفنانة الراحلة.





ـ الفنان محمد أمين

كان زوجها الأول الذي شاركها في تغيير اسمها الحقيقي من "هنومة حبيب خليل" لمديحة يسري، بعد أن سجلها أهلها به عندما ولدت في عام 1921، سطع نجمها فى زمن عمالقة الفن، وقامت أيضًا بمشاركته في تأسيس شركة إنتاج سينمائى، وقاموا بتقديم العديد من الأفلام من إنتاجهم معًا.





ـ الفنان الطيار محمد سالم

تزوجت أيضًا من محمد سالم دنجوان السينما، والذي توفي بعد فترة قصيرة في شبابه، ما تسبب في تلقيها صدمة كبيرة في حياتها.





ـ الفنان محمد فوزي

يعتبر الفنان محمد فوزي من أهم الرجال الذين دخلوا حياة سمراء النيل مديحة يسري، فكانوا من أشهر الثنائيات الفنية حتي استمر زواجهم لمدة 10 أعوام وتعد أطول مدة في زيجاتها الثلاثة، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، كانت قد شاركت معه في العديد من الأعمال السينمائية، وساندته في حياته أكملها.





تطلق بعد زواج دام 10 أعوام، لكن استمرت صداقتهما ولم تتأثر بالانفصال، ووقفت إلى جواره فى محنة تأميم شركته وإصابته بالمرض، وكانت تزوره حتى آخر أيام حياته، وتعرضت لصدمة قوية عندما توفي.





ـ عباس محمود العقاد

صرح عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، أنه استوحى رواية سارة من قصته معها بعد أن عشقها لمدى معرفته بها، وتقديره لموهبتها الخاصة في التمثيل.





ـ الشاعر عبدالمنعم السباعي

قيل أيضًا أن الشاعر عبدالمنعم السباعي كان يحبها كثيرًا ويقدرها، وكتب فيها قصيدة "أروح لمين" التى قامت بغنائها أم كلثوم.





ـ الشيخ إبراهيم سلامة الراضي

تزوجت مديحة يسري للمرة الأخيرة من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وابتعدت خلال هذه الفترة عن الفن، لكنها انفصلت عنه فور عودته لزوجته الأولى، وعادت بعدها للفن من جديد في عمر كبير.



