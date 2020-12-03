في ذكرى ميلادها.. رحلة مديحة يسري مع الأمراض حتى فارقت الحياة

تحل اليوم ذكرى ميلاد "سمراء النيل"، الفنانة مديحة يسري، التي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بالعديد من المشكلات الصحية المصاحبة للشيخوخة، التي أودت بحياتها في 30 مايو 2018.





نرصد تفاصيل الأمراض التي عانت منها سمراء النيل قبل أن تفارق الحياة.





نقلت مديحة يسري للعناية المركزة، نتيجة لارتفاع ضغط الدم، والذي يصاحبه بعض الأعراض، ومع تقدمها في العمر، عانت يسري قبل وفاتها من هشاشة العظام.





وتسببت هشاشة العظام في إصابة سمراء النيل بشرخ في الظهر، الذي جعلها تعاني من آلام شديدة، وأفقدها القدرة على الحركة قبل الوفاة.



ونتيجة لارتفاع ضغط الدم والتقدم في العمر، أصيبت مديحة يسري بمشكلات صحية خطيرة بالكلى، أدت إلى حدوث خلل بوظائفها، ما تسبب في إصابتها ببعض الأعراض.





أصيبت مديحة يسري بمرض "الوذمة الرئوية"، أي المياه على الرئة، نتيجة لإصابتها بقصور في وظائف الكلى.. وأصيبت الفنانة الراحلة بهبوط حاد في الدورة الدموية في الأيام الأخيرة لها.



