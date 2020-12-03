أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس 3 -12- 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 3 -12- 2020.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 8 جنيهات

البصل 5.5 جنيه

البطاطس 3 جنيهات

الفاصوليا 5 جنيهات

الكوسة 3.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار 3 جنيهات

الجزر 6 جنيهات





وكانت أسعار الطماطم تراجعت بين نصف جنيه وجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار البطاطس والباذنجان.





وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضية جنيهين، لتتراوح اليوم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الجوافة 6 جنيهات

الرمان 4 جنيهات

البلح 8 جنيهات





وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف جميع الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.





وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق مؤخرا على إجراء تخفيضات، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.





وتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.





جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.