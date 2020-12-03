لسبب غريب.. خبيرة تجميل تقتل أما وابنتها وتواجه عقوبة السجن لـ 20 عامًا

اكتشفت جدة الطفلة فيكتور مارشالكين، 62 عاما، وأختهما الأكبر، 20 عاما، جثة الأم وابنتها الملطختان بالدماء ليقوما بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور.

احتجزت الشرطة في البداية أنطون، زوج أباكوموفا السابق، لكن تم إطلاق سراحه لعدم وجود أي دليل إدانة ضده بعد إلقاء القبض عليه في قطار.











بعد ذلك ألقت الشرطة القبض على إيلينا شيرينكو، 53 عامًا، وعملها الرئيسي في التجميل، والتي أعترفت بقتل المرأة وابنتها بدافع عدم سداد فتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني.

