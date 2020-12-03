لسبب غريب.. خبيرة تجميل تقتل أما وابنتها وتواجه عقوبة السجن لـ 20 عامًا

ألقت الشرطة الروسية القبض على خبيرة تجميل ومعلمة تربية بدنية تعرف بحبها الشديد للمصارعة، بتهة قتل أم وابنتها الصغيرة طعنًا 30 مرة.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، عثر على آنا أباكوموفا، 38 عامًا، وماريا، 4 أعوام، مقتولين طعنا في منزلهم بمدينة ساراتوف الروسية.
اكتشفت جدة الطفلة فيكتور مارشالكين، 62 عاما، وأختهما الأكبر، 20 عاما، جثة الأم وابنتها الملطختان بالدماء ليقوما بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور.
احتجزت الشرطة في البداية أنطون، زوج أباكوموفا السابق، لكن تم إطلاق سراحه لعدم وجود أي دليل إدانة ضده بعد إلقاء القبض عليه في قطار.
بعد ذلك ألقت الشرطة القبض على إيلينا شيرينكو، 53 عامًا، وعملها الرئيسي في التجميل، والتي أعترفت بقتل المرأة وابنتها بدافع عدم سداد فتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني.
وقالت إنها ذهبت لرؤية أباكوموفا للمطالبة بالفاتورة غير المسددة، ثم ندلع بينهما شجار، فسلحت نفسها بسكين وطعنت أولًا صاحبة المنزل ثم ابنتها الصغيرة، بحسب بيان صادر عن لجنة التحقيق الروسية.
وبعد طعنهما، توفيت الفتاة والدتها متأثرين بجراحهما على الفور لتقوم إيلينا بسرقة مجوهراتها وبطاقة مصرفية استخدمتها لسحب الأموال التي ادعت أنها من حقها، لتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.