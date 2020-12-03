اختطفها من بيت جيرانه.. الحكم على مسن صيني اغتصب طفلة 4 سنوات

54 عامًا، طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام بعد أن اختطفها من منزل عائلتها وهم أحد جيرانه في مدينة هاربين شمال شرق الصين. اغتصب مسن صيني









ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية،

اعترف ليو للشرطة باختطاف الفتاة الصغيرة ثم الاعتداء عليها في حفرة تصريف بالقرب من موقع بناء.









فقدت الفتاة ليلة 29 أغسطس، وأبلغت عائلتها السلطات أن ليو جاء إلى منزلهم هذا اليوم، وطلب أن يتناول مشروبًا، و في صباح اليوم التالي أعاد الطفلة في وضع مدمر ومؤلم.











وبعد القبض عليه في ذات اليوم، حكمت محكمة مدينة هاربين، أمس الأربعاء، على ليلو بالإعدام بتهمة التسبب في إصابة الطفلة بإضرار جسمانية خطيرة ، علمًا أنه قضى سابقًا أحكامًا في السجن إثر إدانات أخرى بالاغتصاب والقتل.



















قال والدها لوسائل إعلام محلية عقب صدور الحكم إنها لا تزال في حالة حرجة في عنبر العناية المركزة، أخبرني الأطباء أن طفلتي كانت شبه فاقدة للوعي ولديه التهابات شديدة، أصيب جميع أعضائها بالعدوى والتلف، كما أنها تعاني من فشل كلوي.









وأضافت جدتها: "أعاد حفيدتي في حوالي السادسة صباحًا، قلت لنفسي، هذا أمر سيئ، بالتأكيد أضر بها"، فيما أشارت أمها: "ظلت ترتجف وعيناها تلمعان، لم تجرؤ على الكلام".









بعد المحاكمة، حرمت محكمة الشعب المتوسطة في هاربين ليو الذي قضى في السابق حكمين بالسجن بتهمة القتل والاغتصاب من الحقوق السياسية مدى الحياة، ولم يُعرف بعد ما إذا كان يعتزم استئناف حكم الإعدام.







