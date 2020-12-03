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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا بختام تعاملات اليوم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8674.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، ومجموعة الحكير، وشمس، والفخارية، والعقارية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنعام القابضة، وصناعة الورق، وساب للتكافل، وسلامة، والعمران فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.99%.

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فيما كانت أسهم شركات لازوردي، وشاكر، وكيمانول، ومجموعة الحكير، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، ولازوردي، وشاكر، وأمانة للتأمين، وشمس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.81 نقطة ليقفل عند مستوى 19257.55 نقطة، وبتداولات بلغت 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 330 ألف سهم تقاسمتها 1213 صفقة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11015 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب 1.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى  مستوى 642.945 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 386 مليون ورقة منفذة على 41 ألف عملية.
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