محافظة الجيزة تبدأ تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور لاشين بحي الهرم

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الدكتور لاشين بحي الهرم في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور الحيوية وتيسير حركة المواطنين حيث يُعد من الشوارع الهامة التي تخدم عددًا كبيرًا من السكان، وكان تطويره مطلبًا لهم.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية تشمل إزالة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم للمحال والمنشآت، وتهيئة الطريق بإزالة الطبقة المتهالكة بدأ من طريق المريوطية فيصل بالقطاع الشمالي وبطول 1800 متر استعدادًا لأعمال الرصف، بما يضمن توسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



وأضاف المحافظ أن الأعمال تضمنت تنفيذ حملة لرفع كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي مع التشديد على أصحاب المنشآت بعدم تجاوز حدود منشآتهم أو التعدي على الطريق العام، مشيرًا إلى أن الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع الأعمال ميدانيًا طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بمشاركة الإدارات المعنية بالحي من تنظيم وإشغالات ومتابعة وشرطة المرافق.