قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والجمال بنزلة السمان بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات القافلة البيطرية العلاجية المجانية لعلاج الخيول والجمال، التي نُفذت بمنطقة الأهرامات بنزلة السمان في إطار تنفيذ فعاليات البرنامج الوطني "معًا لحماية الخيول والإبل"، بالتعاون بين وزارتي الزراعة والسياحة والآثار، وضمن جهود الدولة في دعم الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات للمواطنين مجانًا.

وشارك في تنفيذ القافلة أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الخيول حيث أُقيمت الفعاليات اليوم الإثنين بهدف تقديم الرعاية البيطرية وتحسين صحة وسلامة الحيوانات العاملة بالمنطقة الأثرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن علاج 102 خيل من نزلات البرد والنزلات الشعبية، و37 خيلًا من التهابات المفاصل وحالات العرج، و92 جملًا من مرض الجرب، إلى جانب علاج 83 حالة من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، و34 حالة من الأمراض الباطنية.

كما تم رش 125 رأسًا من الخيول والجمال ضد الطفيليات الخارجية، وإجراء 9 عمليات جراحية بسيطة للجمال، إضافة إلى علاج 42 جملًا من الأمراض الجلدية والطفيليات المختلفة.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية مواصلة تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف المناطق، خاصة في المناطق الأثرية التي تضم أنشطتها السياحية حيوانات عاملة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة توفير الرعاية الصحية البيطرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.