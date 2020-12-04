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رياضة

عمر ربيع ياسين: الإسماعيلي اتفق على استعارة محمد صبحي حارس الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي نادي الإسماعيلي اتفق مع نظرائهم في الزمالك على استعارة محمد صبحي حارس الأخير لمدة موسم واحد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "يعقد مسؤولو الإسماعيلي جلسة مع الزمالك من أجل انهاء الاتفاق وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن أبدى الحارس موافقة على اللاعب للإسماعيلي".

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى التعاقد بصفة رسمية مع محمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوصت لجنة التعاقدات التى يترأسها المهندس إبراهيم عثمان وتشمل عضويتها أحمد العجوز وأبوطالب العيسوى وخالد القماش بضم لاعب الوسط صاحب الــ25 عاما نظرا لمستواه المميز وإجادته اللعب بأكثر من مركز، وفى ظل ترحيبه بإرتداء قميص الدراويش باعتباره أحد أعرق الأندية فى مصر والقارة السمراء.

وتسلم مسئولو الدراويش الاستغناء الخاص باللاعب بعد اتمام المفاوضات بنجاح مع مجلس إدارة الإنتاج الحربى، حيث من المقرر أن ينضم عادل لتدريبات الدراويش اعتبارا من الأيام القليلة المقبلة.

وشارك اللاعب فى 45 مباراة بواقع 44 لقاءً بالدورى ومواجهة بكأس مصر.

فيما اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من حسم صفقة التعاقد مع مروان الصحراوي مدافع نادي البنزرتي التونسي لدعم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وبدأ مسؤولو الدراويش في استخراج الأوراق الرسمية التي تسمح لمروان في دخول الأراضي المصرية، ومن ثم التوقيع الرسمي على عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي.

ولعب صاحب الـ24 عاما خلال مسيرته لأندية الترجي والبنزرتي في تونس، ميتز الفرنسي، جيماريش البرتغالي، كما حصل على اهتمام كبير من مسؤولي نادي بورتو البرتغالي من أجل الظفر بخدماته في وقتٍ سابق قبل فشل إتمام الصفقة.
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