ردا على منتقديه.. إكرامي: شريف حارس عملاق والأفضل بكأس العالم في الإمارات.. فيديو

أحرج إكرامي الشحات حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، الإعلامي وائل الابراشي وذك عند سؤاله عن شريف ابنه حارس مرمى فريق بيراميدز حاليا.
ووجه الإعلامي وائل الإبراشي سؤال إلي إكرامي وذلك خلال استضافته على القناة الأولى مع الاعلامية نجوى ابراهيم قائلا: "بتتضايق وبتزعل أن الناس تقول شريف إكرامي مش عملاق وأن ابن الوز مش عوام، وبيعلب علشان أبوه".
ليرد إكرامي الشحات: "ليه بتقول كده، ومين قال إن شريف مش حارس عملاق، ابني خد أفضل حارس مرمي في كأس العالم بالإمارات، والإعلاميين والصحفيين بتهاجمه علشان هو ابن إكرامي".
وفى سياق آخر قال إكرامي الشحات، إنه كان يلعب المباريات بحماس شديد، لافتًا إلى أنه تسبب في إصابة جمال عبد الحميد وأحد لاعبي المحلة.
ووجهت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم سؤالًا حادًا لإكرامي الشحات قائلة: "أنت المخطط لرحيل شريف إكرامي ورمضان صبحي عن الأهلي والتوقيع لبيراميدز؟".
ورد "إكرامي" خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بالتليفزيون المصري: "والله العظيم رمضان صبحي زوج ابنتي لم يتحدث معي بخصوص انتقاله لبيراميدز ورحيله عن الأهلي، أما بخصوص شريف فإنني فوجئت بالتغريدة التي نشرها وحينها تواصلت ابنتي حبيبة معي من إنجلترا وكانت تبكي بسبب رحيله عن الأهلي، وقتها بادلتها البكاء".
وتابع: "شريف إكرامي 37 سنة ومينفعش يقعد على الدكة أكتر من كده، هو عايز يلعب علشان كده رحل لبيراميدز، أما رمضان صبحي لم يستشرني إطلاقًا في قرار الرحيل، وعندما علمت برحيل زوج ابنتي عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز تفاجئت وطلبته كان تليفونه غير متاح فتواصلت بشريف فأكد لي رحيله بالفعل".
وأكمل: "مسئول في النادي الأهلي هو مَن أخبرني بانتقال رمضان صبحي لبيراميدز، وحينها كنت متفاجئًا للغاية ومندهشًا بقراره".