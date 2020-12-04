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فن

زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد زواجهما .. شاهد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
مصطفى فهمي وفاتن
مصطفى فهمي وفاتن موسى
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شروق ابراهيم
احتفلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعيد زواجها من الفنان الكبير مصطفى فهمي ، بنشر مجموعة من الصور الرومانسية لهما بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت فاتن موسي :"ذكرى زواجنا هى مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو ذكرى خالدة"، مضيفة: "كل عيد زواج وانت غرامى، كل عام ونحنا سوى".


جدير بالذكر أن فاتن موسى ولدت في 1 أغسطس، وهي من أصول لبنانية وليست مصرية، وبدأت حياتها المهنية صحفية في الموضة والجمال بإحدى المجلات اللبنانية، عملت محررة فنية لفترة طويلة في مجلات لبنانية، ومعدة برامج في قناة "نجوم" التي تبث من دبي.

وعملت فاتن موسى كمقدمة برامج في التليفزيون الإماراتي، وقدمت برنامج "دخان بلا نار"، وتزوجت بالفنان مصطفى فهمي في حفل بسيط جمع المقربين، وارتدت خلاله فستانًا أبيض من تصميم حسين وهبي، وذلك بعد انفصال فهمي عن الفنانة رانيا فريد شوقي.

ظهرت فاتن برفقة زوجها للمرة الأولى في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء.
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