3 طرق تجعل محرك سيارتك يعمل بكفاءة

يحاول دائمًا محبو القيادة إقتناء السيارات ذات المحركات الى تعمل بكفاءة عالية للوصول إلى أقصى درجات الأداء و القوة على الطريق، ولكن الأمر ليس سهلًا فإمتلاك سيارة بمحرك يعمل بكفاءة يحتاج إمتلاك واحدة من العلامات التجارية الفارهة أى دفع أموالًا طائلة لإمتلاك مثل هذه السيارات.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور التالية طرق بسيطه تجعلك تمتلك سيارة بمحرك جبار يعمل بكفاءة دون الحاجة لدفع كثير من الأموال.





1- مخرج العادم "شكمان" السيارة

يعتبر مخرج عادم السيارة " الشكمان" هو المسؤل الرئيسي عن اخراج العوادم الناجمة عن احتراق الوقود فإذا حدث وتوقف هذا النظام عن العمل بشكل جيد سيؤدي إلى إختناق السيارة وتوقف المحرك بالطبع، أما إذا كان هناك عناية مستمرة وفحص دوري بنظام الـ"الشكمان" فإن العودام ستخرج بشكل منتظم وكذا تستطيع السيارة الحصول على أفضل أداء عبر محركها .





2- فلتر الهواء

فلتر الهواء هو المسؤل عن دخول الهواء إلى محرك السيارة أي العملية الميكانيكية للسيارة لزيادة معدل الإحتراق الداخلي ولهذا يجب متابعة الفحص الدوري لفلتر المحرك واستبداله في المواعيد المحدده له لضمان زيادة قوة المحرك.









3- محاولة التخفيف من أحمال السيارة