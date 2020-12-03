في 8 خطوات فقط.. تعلم أصول قيادة السيارات

"خلي بالك وانت سايق".. عبارة شهيرة يرددها الكثيرون، قد تكون طريفة عند البعض ولكن تحمل معها مؤشرات ضرورية يجب الالتزام بها وعدم الاستهانة بهذه العبارة.









في إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح حول قيادة السيارة ، ولكي تصبح قائدًا ماهرًا.









1- حزام الأمان

بعد تفعيل أمر تشغيل المحرك يأتي دور حزام الأمان، فيجب ارتداؤه على وجه السرعة، فهو يعد من أفضل وسائل الحماية في حالات الاصطدام، وإجراء دولي متبع.









2- اتباع السرعات المقررة

من الضروري للغاية اتباع السرعات المرورية المقررة وعدم تجاوزها، اذا كان الأمر خاصا بالطرق السريعة أو القيادة داخل المدينة.









3- الالتزام بالحارة المرورية

الوضع الصحيح في هذه الحالة هو السير في منتصف الحارة المرورية، وليس على الخطوط البيضاء المستقيمة كما يعتقد البعض.









4- الإشارات الجانبية

إذا كنت ترغب في الانتقال إلى أحد جانبي الطريق، فلابد من إعطاء أمر الإشارة الجانبي سواء كانت يمينا او يسارا، حتى تتجنب مخاطر الاصطدام من السيارات القادمة من الخلف.









5- المرايات الجانبية

تشكل المرايات الجانبية بالسيارة عاملا كبيرا من عوامل الأمن والسلامة، فهي نقطة كشف هامة تجنبك العديد من المخاطر، ومن اللازم قبل الانطلاق إلى رحلتك ضبطها جيدًا حتى تتمكن من اكتشاف المحاور الجانبية على الطريق.









6- مرآة الصالون

تعد هذه القطعة من أفضل وسائل ضبط المظهر لدى الكثيرين خاصة السيدات ولكن عند الانطلاق الى رحلتك فيبدو الأمر مختلفًا كثيرًا، فهي من أفضل وسائل كشف الطريق ويجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، واستخدامها للمهمة الخاصة لها، وذلك لمراقبة الطريق جيدًا.









7- حالة الوقود

قبل اتخاذ قرار السير يجب عليك مراقبة مؤشر الوقود جيدًا، والتأكد من وصول مستوى الوقود إلى أفضل نقطة أو بحد أدنى عند المنتصف، حتى تتجنب مشكلات انقطاع الوقود.









8- مراقبة العلامات الإرشادية

تعتبر العلامات المرورية والإرشادية عوامل عديدة تخص سلامة قائدي السيارات، فلكل لوحة منها طبيعة خاصة تشير إلى أمر ما، فمن الضروري الالتزام بها و الالمام بكافة هذه اللوحات وما تعنيه.