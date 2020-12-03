ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

في 8 خطوات فقط.. تعلم أصول قيادة السيارات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:33 م
في 8 خطوات فقط تعلم
في 8 خطوات فقط تعلم أصول قيادة السيارات
Advertisements
صبري طلبه
"خلي بالك وانت سايق".. عبارة شهيرة يرددها الكثيرون، قد تكون طريفة عند البعض ولكن تحمل معها مؤشرات ضرورية يجب الالتزام بها وعدم الاستهانة بهذه العبارة.


في إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح حول قيادة السيارة، ولكي تصبح قائدًا ماهرًا.


1- حزام الأمان 
بعد تفعيل أمر تشغيل المحرك يأتي دور حزام الأمان، فيجب ارتداؤه على وجه السرعة، فهو يعد من أفضل وسائل الحماية في حالات الاصطدام، وإجراء دولي متبع.


2- اتباع السرعات المقررة 
من الضروري للغاية اتباع السرعات المرورية المقررة وعدم تجاوزها، اذا كان الأمر خاصا بالطرق السريعة أو القيادة داخل المدينة.


3- الالتزام بالحارة المرورية 
الوضع الصحيح في هذه الحالة هو السير في منتصف الحارة المرورية، وليس على الخطوط البيضاء المستقيمة كما يعتقد البعض.


4- الإشارات الجانبية 
إذا كنت ترغب في الانتقال إلى أحد جانبي الطريق، فلابد من إعطاء أمر الإشارة الجانبي سواء كانت يمينا او يسارا، حتى تتجنب مخاطر الاصطدام من السيارات القادمة من الخلف. 


5- المرايات الجانبية 
تشكل المرايات الجانبية بالسيارة عاملا كبيرا من عوامل الأمن والسلامة، فهي نقطة كشف هامة تجنبك العديد من المخاطر، ومن اللازم قبل الانطلاق إلى رحلتك ضبطها جيدًا حتى تتمكن من اكتشاف المحاور الجانبية على الطريق.


6- مرآة الصالون 
تعد هذه القطعة من أفضل وسائل ضبط المظهر لدى الكثيرين خاصة السيدات ولكن عند الانطلاق الى رحلتك فيبدو الأمر مختلفًا كثيرًا، فهي من أفضل وسائل كشف الطريق ويجب عدم الاستهانة بها على الإطلاق، واستخدامها للمهمة الخاصة لها، وذلك لمراقبة الطريق جيدًا.


7- حالة الوقود 
قبل اتخاذ قرار السير يجب عليك مراقبة مؤشر الوقود جيدًا، والتأكد من وصول مستوى الوقود إلى أفضل نقطة أو بحد أدنى عند المنتصف، حتى تتجنب مشكلات انقطاع الوقود.


8- مراقبة العلامات الإرشادية 
تعتبر العلامات المرورية والإرشادية عوامل عديدة تخص سلامة قائدي السيارات، فلكل لوحة منها طبيعة خاصة تشير إلى أمر ما، فمن الضروري الالتزام بها و الالمام بكافة هذه اللوحات وما تعنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

6 نصائح تجعلك محترفا فى "سواقة" السيارات

في 7 خطوات فقط.. أفضل طريقة لقيادة سيارتك ليلًا

خلي بالك.. مميزات وعيوب مثبت السرعة في سيارتك

خلي بالك.. أفضل 5 نصائح لعبور المطبات الصناعية

تعلم قيادة السيارة الأوتوماتيك في خطوات بسيطة

5 نصائح هامة للحصول على قيادة آمنة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر ناعيا محمد حسان: نموذج يُحتذى به في العلم الإخلاص والتفاني

رامي رضوان: كورونا صعبان عليا وأنا اللي هخلص عليه

شاهد.. وصول أول شحنة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى بريطانيا

وسط فرض حظر التجول.. ارتفاع قياسي جديد في إصابات كورونا بـ تركيا

ساسي برفقة أمير مرتضى منصور وحمزة المثلوثي بأحد المطاعم

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي الاثنين المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بالتوحد يصيب شقيقته الرضيعة بـ سكين في غياب الأبوين.. تفاصيل

5 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد في ساعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم