أفضل النصائح للعناية ببطارية السيارة

تعتبر البطاريات الكهربائية أحد أهم مصادر الطاقة الخاصة بالسيارات، قد تختلف قدراتها من حيث الجهد "VOLT"، ولكن مع اختلافها فهي قادرة على إتمام وظيفتها بنجاح، وتوليد الطاقة الكهربائية الخاصة بكل سيارة.





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة أفضل النصائح الخاصة بعالم بطاريات السيارات.





1- العمر الافتراضي للبطارية

من الأمور الضرورية هي متابعة تاريخ إصدار بطارية السيارة، وفي حالة استعمالها يجب حساب الفترة الزمنية للبطارية منذ وقت تفعيلها، حتى تتفادى مشكلات التلف المبكرة.





2- نظافة البطارية

تعتبر هذه النقطة أحد أهم عوامل العناية والحفاظ على الحالة العامة لبطارية السيارة، فيجب عليك من وقت إلى آخر إزالة الأتربة الخارجية والغبار، وعدم إهمال هذا الأمر حتى تتمتع بعمر أطول لبطارية سيارتك.





3- إزالة الصدأ والأملاح

في حالة ظهور هذه المشكلة سنقوم بفك الوصلات الخارجية وإزالة الصدأ الواقع على أقطاب البطارية، عن طريق استخدام فرشاة للأسنان، والتي تقوم بأداء تلك المهمة على أكمل وجه.





4- مشكلات تأكل الأقطاب

إذا قابلتك هذه المشكلة فإعلم أن التوصيلات الخارجية للسيارة قد تعجز على القيام بمهامها، ومن الأفضل تفادي هذا العيب بمتابعة تنظيف الأقطاب جيدًا.





5- عدم تشغيل المحرك

من الأمور الضرورية للغاية هي، عدم ركن السيارة لفترات طويلة وتفعيل المحرك من وقت لآخر وذلك لحماية بطارية السيارة من تفريغ شحناتها سريعا والحفاظ على الأداء الوظيفي لها.





6- الاستفادة بالضمان

يحصل العميل على شهادة ضمان في حالة شراء بطارية جديدة، وقد يصادفك أحد العروض مثل الصيانة الدورية وقياس مستوى جهد البطارية مجانا، وأيضًا أحقية استبدالها خلال الفترة المحددة طبقا للإجراءات النصية المدونة على هذه الوثيقة، وننصح باقتناء بطارية بنفس الجهد المدون داخل كتالوج السيارة لتجنب مشكلات الجهد العالي أو المنخفض.