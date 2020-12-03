نصائح هامة للتغلب على مشكلات الشبورة

يعد فصل الشتاء من أكثر فصول العام تقلبا، فهو يحمل معه طبيعة مناخية خاصة قد تؤثر على العديد من قائدي السيارات ، ربما يقابل أمطارا هائلة أو تساقط الثلوج أو مشكلات الشبورة والضباب.





وفي إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري كيفية التعامل مع مشكلات الشبورة المائية.





1- أنوار السيارة





من الضروري تفعيل جميع إضاءة السيارة، وذلك للحصول على مستوى رؤية مميز يمنح الافضلية في متابعة حركة سير المركبة على كافة الطرق ، ويجب على قائدي السيارات صيانة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية لتجنب العديد من المشكلات وحوادث الطرق.





2- مسافات الأمان





يجب على قائدي السيارات الحفاظ على مسافة الأمان الواقعة أمام السيارة، فربما يعطي السائق الأمامي أمر التوقف بشكل مفاجئ ، ولكن في حالة اخذ الاحتياط والتدابير اللازمة ستكون انت في نقطة الأمان المناسبة، وتجنب حوادث الاصطدام.





3- استخدام مساحات السيارة





في حالات الشبورة الشديدة قد ينتج عنها تكثف كبير للأبخرة على زجاج سيارتك، ومن الأفضل استخدام مساحات السيارة للحصول على مستوى رؤية أفضل و إزاحة هذه الأبخرة.





4- تفعيل زر الانتظار





إذا كنت تسير وسط كم هائل من الضباب وفي حالة انعدام الرؤية ، فمن الأفضل اعطاء اشارة تنبيه لمن حولك و تفعيل زر الانتظار الخاص بسيارتك.





5- عدم الانشغال بغير الطريق





تتعدد أسباب الانشغال بالطريق ومن أهمها، استخدام الهاتف المحمول أو متابعة أحد التطبيقات عليه، وفي كافة الأحوال لا يجب عليك عمل ذلك، وخاصة إذا كنت تسير وسط حالة كبيرة من انعدام الرؤية، فعليك الاكتفاء بمتابعة الطريق فقط ، وذلك للوصول إلى بر الأمان.





6- آلة التنبيه



