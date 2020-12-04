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رياضة

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الإعلامى إسلام صادق إن الاتحاد الدولة لكرة القدم "فيفا"، استفسر من اتحاد الكرة المصري عن الموقف القانونى لمرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع على قناة "TeN"، أنا اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الفيفا بشأن الموقف القانونى لمرتضى منصور، على خلفية خطاب سابق من الجبلاية يفيد بعزله من قبل اللجنة الأولمبية.

وأوضح أن الفيفا أمهل اتحاد اكرة 48 ساعة للرد على الخطاب الخاص بتحديد الموقف القانونى لرئيس الزمالك السابق، مشيرًا إلى أن الجبلاية لم يعلن عن خطاب الاتحاد الدولي.

وأكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق أن قضية القلعة البيضاء مع من يحاولون إسقاط النادي فيما وصفه بـ"مؤامرة" عبر بيان نشره منذ لحظات.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وتابع: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا.
وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".

وأضاف: "وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

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