في حب لبنان .. شيريهان تتبرع بهدية ثمينة لمساعدة الشعب اللبناني .. صور





نشرت الفنانة الكبيرة شريهان مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام ، تعبر من خلاله عن دعمها للشعب اللبناني و تتمنى الشفاء العاجل للمصابين، و تؤكد ثقتها في الشعب اللبناني بأنهم سيعودوا إلى إزدهارهم قريبا و أن ما حدث من انفجار مرفأ بيروت حتما سيمر و لكن يحتاج إلى تكاتف الشعوب العربية مع الشعب اللبناني .

نشرت شيريهان مقطع صوتي مركب على صورة لها عبرت من خلاله عن حبها و دعمها للشعب اللبناني و تؤكد أن اللبنايين قادرين على العودة من جديد رغم كل المصاعب التي توجهم ، و علقت على المقطع قائلة " ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض لبنان وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد .. "فهذا هو أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع چميل وجديد . "





كما أكدت الفنانة الكبيرة على دعمها للشعب اللبناني و أضافت" " قومي كي يبقى العالمُ بكي جميلًا" ‏ ⁧، من قلبي سلامًا لبيروت .. شريهان" .





حرصت الفنانة الكبيرة شيريهان على المشاركة في مزاد " في حب بيروت" أو " to beirut with love" من خلال أحد مقتنياتها و هو فستان ارتدته في رمضان أثناء إذاعة إحدى حلقاتها من فوازير رمضان لعام 1987 خلال المزاد لمساعدة الشعب اللبناني و توفير العلاج اللازم للمصابين من مرفأ بيروت ، و يقدر سعر ذلك الفستان المصنوع من الحرير حوالي 24 ألف دولار .





جدير بالذكر أن ذلك المزاد يشارك فيه عدد كبير من نجوم العالم لمؤازرة الشعب اللبناني في نكبته ، و ابرزهم الفنانة إيما ستون التي تشارك بالفستان الذي ارتدته في حفل توزيع الجوائز بأحد المهرجانات في 2015 الموقع من تصميم إيلي صعب و المقدر ثمنه بحوالي 39 ألف دولار .





و يذكر أن المزاد المذكور سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد كبير من المواطنين فنانين و ساسة و قادة عرب و أجانب لمساعدة الشعب اللبناني في أزمته الإقتصادية .











