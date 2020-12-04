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فن

تعرف على إيرادات فيلم Tenet حول العالم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:45 ص
فيلم Tenet
فيلم Tenet
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Tenet الأمريكي إيرادات حول العالم بلغت  ٣٧٥ مليون دولار امريكي ، بعد مرور قرابة ٥ أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.


وكان فيلم Tenet قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم تحديد مواعيد مختلفة- في وقت سابق- لعرضه ،ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم

وتدور أحداث فيلم Tenet فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، ويسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له فى المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet فى 41 سوقًا دوليًا فى نهاية هذا الأسبوع، بما فى ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفى كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.

ويعد بطل فيلم Tenet روبيرت باتينسون الذى بدأ رحلته في السينما عندما لعب دور سيدريك ديجوري في "هاري بوتر وكأس النار". و حقق شهرة عريضة بعد تصويره دور "ادوارد كولين" في فيلم "ملحمة الشفق". ومنذ ذلك الحين أصبح ضمن نجوم الصف الأول في هوليوود. كما أن مجلة "تايم" وصفته بأنه ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في عام  2010.

كما يشارك أيضا النجم جون ديفيد واشنطن هو ممثل ولاعب كرة قدم أمريكية سابق, وهو ابن الممثل دنزل واشنطن, ولد في 28 يوليو 1984 في كاليفورنيا إتجه للتمثيل عام 2015, ومن أعماله Ballers و Love Beats Rhymes و Malcolm X.

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