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أخبار العالم

بايدن: من الصعب التنبؤ بتأثير اغتيال العالم النووي الإيراني على علاقات واشنطن وطهران

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعليقا على حادث اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله بالتعاون مع الولايات المتحدة، إن تأثير الحادث على العلاقات بين البلدين من الصعب التكهن به الآن.

وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي.إن.إن" امس، إنه يصعب التنبؤ بمدى تأثير عملية الاغتيال على العلاقات بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن فخري زاده كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي.

وأكد بايدن أن صلب الموضوع يكمن في ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووي، موجها في هذا السياق انتقادات شديدة اللهجة إلى سياسات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب تجاه طهران، بما في ذلك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ولفت بايدن إلى أن إيران ردت على ضغوط ترامب غير المجدية بزيادة قدراتها على امتلاك المواد النووية وتقترب من المستوى المطلوب لتطوير أسلحة نووية، بالإضافة وجود مشاكل متعلقة بالصواريخ.

وأقر بايدن بأن هذه المسائل معقدة للغاية، مضيفا: "أعلم أمرا واحدا وهو أننا لا نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا، ولذلك يجب علينا أن نكون جزءا من مجموعة أكبر والتعامل ليس مع إيران وحدها بل ومع روسيا والصين ومع طيف من القضايا الأخرى".

وأصدرت إسرائيل، أمس، تحذيرات من احتمال استهداف المؤسسات الإسرائيلية ومواطنيها في الخارج بعد التهديدات الإيرانية على خلفية اغتيال فخري زادة.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران".

وحدد جندلمان هذه الدول وهي جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن هناك تنظيمات إرهابية وخاصة تنظيم داعش وجهات مؤيدة لها تبدي رغبة كبيرة بتنفيذ عمليات إرهابية مثل الهجمات التي نفذت مؤخرا في فرنسا والنمسا وألمنيا.

وأشار إلى أن هناك مناشدات ومطالبات من جماعات إرهابية باستهداف إسرائيليين ويهود وكنس ومطاعم ومتاحف يهودية.

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