بعد مد مهلة الحجز.. الدليل الكامل لشراء كراسات شروط شقق الإسكان محدود ومتوسط وعالي الدخل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، بالنيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة مشروعات سكنية مختلفة، منذ مطلع نوفمبر الجاري، وذلك لجميع الفئات، سواء سكن محدودي الدخل أو متوسط أو عال الدخل من خلال شقق في كمبوندات خاصة.





- الإسكان الاجتماعي

بداية المشروعات التي طرحتها وزارة الإسكان هذا الشهر، كان مشروع الإسكان الاجتماعي ، حيث بدأ بيع كراسات شروط الطرح الجديد، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر2020، ويستمر التقديم حتى 7 ديسمبر المقبل.





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شقق الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا مكونة من غرفتين وصالة، والثانية 90 مترا مكونة من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.





- أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

توجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن، بدر (حدائق العاصمة) – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار) – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة".





شروط وأوراق مطلوبة لحجز شقق الإسكان

بعد انتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.





مجلس الوزراء يوضح خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وقال هانى يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أى مواطن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية يجب أن يسحب كراسات الشروط من البريد المميكن التباع لمحافظته، وسيجد داخل كراسة الشروط كل ما يريد معرفته من طريقة التقديم والقسط الشهرى وغيرها.

وأضاف "يونس" في تصريحات له، أنه بعد إنتهاء فترة الحجز يتم مراجعة الأوراق المقدمة من المواطنين لتحديد من ينطبق عليه الشروط، ثم البدء فى إرسال الموافقة من المجلس لبدأ دفع أقساط الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات، وأنه بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم طرح وحدات لهم تتراوح مساحتها بين 100 متر و 110 متر و120، لافتا إلى أن لها إشتراطات مهمة جدا، ومن أهمها ألا يزيد السن 50 عام ولا يقل عن 21 عام.





- الإسكان المتوسط

في نفس الوقت الذي تم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم طرح 25 ألف شقة ضمن محور الإسكان المتوسط ، بـ 10 مدن جديدة، ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، مقابل 150 جنيه وسداد 400 جنيه مصروفات إدارية، على أن يكون مقدم الحجز وفقا لمساحة الوحدة والتي عبارة عن 100 و110 و120 متر.





ووصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.





أماكن شقق الإسكان المتوسط

توجد شقق الإسكان المتوسط في مدن، "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.





مد فترة شراء كراسات شروط وحدات متوسطى الدخل أسبوعين

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلًا من 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لمحدودى الدخل كما سبق الإعلان عنه، وهو يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان: يتم مد فترة تسجيل الطلبات فقط، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.





رفع الحد الأقصى لمتوسطى الدخل لـ14 ألف جنيه للأسرة

قرر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، رفع الحد الأقصي لمتوسطي الدخل لحجز الوحدات السكنية لـ14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للاعزب.

وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.





شقق أرض مطار إمبابة

أيضا بدأت وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر بمنطقة أرض مطار إمبابة.





وبدء سداد جدية الحجز حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين، ويصل مقدم الحجز لـ 50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).





ويسدد المتقدم مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية تسجيل، كما يتم استكمال سداد 25 % بالإضافة لـ 1% مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر يبدأ من يوم 20/12/2020 حتى 21/01/2021.





أما باقي ثمن الوحدة الـ 75% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة، بالإضافة لـ 2% مصاريف إدارية و5.0 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة.





وتتنوع المساحات داخل شقق مطار إمبابة حيث تبدأ من 83 مترا وحتى 100 متر، وبتطبيق نظام السداد على وحدة بمساحة 90 مترا يكون ثمنها على النحو التالي:





سعر المتر موحد لكل المساحات بـ 4940 جنيه، حيث يصل سعر الـ 90 مترا لـ 444 ألفا و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ 25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألفا و819 جنيها.





وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوي 27 ألف جنيه، أما على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه و7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.