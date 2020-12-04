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أخبار العالم

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
التحالف العربي
التحالف العربي
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أ ش أ
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن - وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم /الجمعة/- أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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