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سيارات

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
اهم و اخطر 4 لمبات
اهم و اخطر 4 لمبات تحزيرية في تابلوة السيارة
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اشرف عطية
تقوم شركات السيارات في مختلف أنحاء العالم بإضافة لمبات تحذيرية في تابلوه السيارة مع ربطها بالأجزاء الحيوية والسوائل الهامة في السيارة وذلك من أجل اكتشاف الأعطال في هذه الأجزاء مبكرا و قبل تفاقم الوضع وتحذير قائد السيارة ليقوم بعمل اللازم .

و نستعرض اليوم اهم واخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة  : 

1- انزار ارتفاع حرارة المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن حرارة سائل تبريد محرك سيارتك قد تجاوزت الحد الأقصى، مما يعني ارتفاع درجة حرارة المحرك، وفي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل محرك سيارتك فورًا وفتح غطاء المحرك في محاولة لتسريع تبريد المحرك، ثم اطلب المساعدة و احزر ان تقوم بتزويد السيارة بالمياه و هي ساخنة .

2- لمبة تحذير زيت المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمنة أو أن طرمبة الزيت قد تعرضت للتلف، وربما هنالك تسرب بالزيت، ويجب أيضًا التوقف فورًا بالسيارة وفحص مستوى الزيت، وتزويده في حال نقصانه ثم التوجه على الفور لمركز صيانة لفحص المشكلة و احزر ان تتحرك بالسيارة بدون زيت حتي لا تخسر محركك للأبد .

3- لمبة فحص المحرك

في حال إضاءة لمبة فحص المحرك، فهذا يدل غالبًا على وجود مشكلة في انبعاثات المحرك، ويجب عليك زيارة وكالتك لفحص سيارتك و احزر تجاهل المشكلة حتي لا يتلف المحرك .

4-  لمبة تحذير نظام الفرامل 

فشل منظومة الفرامل من أخطر المشاكل التي قد تواجه قائد السيارة، حيث أنه في هذه الحالة لن يستطيع التحكم في إيقاف السيارة، لذا في حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف أيضًا وبحث سبب المشكلة وعلاجها و تجنب الاسراع بالسيارة لأن الفرامل لم تكون في حالتها الطبيعية .
أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور
أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور
أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور
أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور
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