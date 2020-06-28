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سيارات

أسباب إضاءة لمبة INSP في تابلوه السيارة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:29 م
لمبة INSP
لمبة INSP
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اشرف عطية
يحتوي طبلون السيارة بشاشة العدادات على العديد من الإشارات الضوئية التي تخبرك بأمر هام، سواء كان ذلك التنبيه من قرب نفاد البنزين، ضرورة تغيير الزيت، أو حتى وجود خطب ما في المحرك، ولكن ماذا عن لمبة INSP التي تظهر أحيانًا؟ هذا هو ما سنعرفه اليوم.

تحاول الكثير من شركات السيارات أن تبقي على سيارات عملائها في أفضل حالة بشكل دائم، وذلك عبر تحديد مواعيد صيانة محددة كل بضعة آلاف من الكيلومترات، إلا أن الكثير من الملاك يواجهون مشكلة معتادة بنسيان موعد هذه الصيانات الدورية، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان ضعف أداء السيارة بعد فترة من الوقت بسبب قلة العناية بها، وهنا يأتي دور شارة INSP.

تظهر لمبة INSP على شاشة عدادات السيارات على شكل حروف ثابتة أو مومضة أحيانًا لتذكير السائقين بضرورة الذهاب إلى مركز الخدمة لأجل فحص السيارة وعمل الصيانة الدورية الخاصة بها، حيث أنها تعد اختصارًا لكلمة Inspection الإنجليزية والتي تعني الفحص أو الاختبار.

هذا وفي حالة وجدت أن لمبة INSP قد استمرت في الإضاءة بعد الحصول على الصيانة الدورية اللازمة، فمن المحتمل أن يكون الفني المسؤول قد نسي أن يقوم بإعادة ضبط العداد الخاص بها كي تقوم بالومض مجددًا مرة أخرى فقط بعد أن تتعدى عدد محدد من الكيلومترات، وعندها يمكنك أن تقوم بإعادة ضبطها بنفسك عبر تشغيل السيارة دون إشعال المحرك مع الضغط على الزر المسؤول عن عرض عدد الكيلومترات المقطوعة بشكل ثابت مدة 5 ثوان لتظهر بعدها الشارة، شغل المحرك بعدها واضغط على دواسة المكابح وسوف تجد ان الشارة قد اختفت ولن تظهر لك مجددًا سوى بعد قطع العدد الضروري من الكيلومترات.
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